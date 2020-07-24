Москва, , 14:39 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) утвердил сроки проведения сезона 2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) — 8 августа. Такое решение было принято на заседании исполкома организации 24 июля.

Первый тур нового сезона состоится 8−9 августа. До перерыва на международные матчи, которые будут в сентябре, команды сыграют шесть туров. Первые два тура будут проходить с разницей в неделю, а далее — с третьего по шестой — с матчами в середине недели.

Последний тур перед зимним перерывом запланирован на 15−17 декабря. Все туры осенней части первенства пройдут в недельном цикле.

В 2021 году чемпионат возобновится 26−28 февраля. Завершится сезон 16 мая. На 10 и 14 февраля запланированы резервные дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа.

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