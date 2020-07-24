Пекин, , 14:14 — REGNUM Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила об отмене всех турниров, которые были запланированы в Китае в 2020 году. Об этом 24 июля сообщается на сайте организации.

Решение было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса китайское правительство отменило все международные соревнования в стране до конца года.

Таким образом, не состоятся «Мастерс» в Шанхае, турнир ATP-500 в Пекине, а также соревнования ATP-250 в Чжухае и Чэнду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все соревнования в Китае до конца 2020 года.

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