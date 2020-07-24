Пекин, , 14:08 — REGNUM Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все соревнования в Китае, которые были запланированы до конца 2020 года. Об этом 24 июля сообщается на сайте организации.

Решение было принято в связи с тем, что китайское правительство издало постановление об отмене всех международных соревнований в стране до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Мы невероятно расстроены тем, что соревнования мирового уровня в Китае не состоятся в этом году», — сказал глава WTA Стив Саймон.

Таким образом, отменены Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае. Также не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу.