Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM Нападающему Павлу Погребняку стоит завершить карьеру. Об этом 24 июля заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Думаю, ему нужно завершать карьеру. Но это мое мнение, он сам решит», — цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, «Урал» и Погребняк расстались в хороших отношениях. Футболист покинул команду, потому что у него закончился контракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Урал» объявил об уходе Погребняка, который выступал за команду с лета 2018 года.

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