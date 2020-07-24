Ливерпуль, Великобритания, , 13:08 — REGNUM Лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2019/20 по версии журналистов признан полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Об этом 24 июля сообщается на сайте Ассоциации футбольных журналистов.

Капитан «Ливерпуля» опередил в голосовании хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, а также одноклубников — голкипера Алисона Бекера, защитников Трента Александер-Арнольда и Вирджила ван Дейка и нападающего Садио Мане.

30-летний Хендерсон сыграл в 30 матчах АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. Клуб выиграл этот титул впервые за 30 лет — с 1990 года.

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