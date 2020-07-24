Тюмень, , 12:33 — REGNUM Российский биатлонист Евгений Гараничев будет тренироваться отдельно от сборной России до сентября. Об этом 24 июля сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

«Евгений до сентября продолжит тренироваться в Тюменской области», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Он отметил, что Гараничев продолжит работать по планам старшего тренера сборной России Юрия Каминского.

На данный момент Гараничев тренируется в Заводоуковске Тюменской области. Сборная России под руководством Каминского проводит первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области.

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