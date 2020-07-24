Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM Нападающий Павел Погребняк покинул екатеринбургский «Урал». Об этом июля сообщает пресс-служба клуба.

Погребняк уходит из клуба в связи с истечением срока действия контракта.

«Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле», — говорится в сообщении.

Летом 2018 года Погребняк перешёл в «Урал» из «Тосно» на правах свободного агента. В составе екатеринбургского клуба он сыграл 33 матча и стал автором восьми голов.

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