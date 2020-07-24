Кито, , 11:01 — REGNUM Пост главного тренера сборной Эквадора по футболу покинул Йорди Круифф, сын знаменитого нидерландского футболиста Йохана Круиффа. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Федерации футбола Эквадора.

Круифф возглавил команду в начале января 2020 года, подписав трёхлетний контракт. Его дебютным матчем должна была стать игра со сборной Аргентины 26 марта. Но она не состоялась из-за пандемии коронавируса.

С момента своего назначения Круифф не провёл с командой ни одного матча и ни одной тренировки. Он даже ни разу не прилетал в Эквадор.

На прошлой неделе он должен был прилететь в Южную Америку, но этого не сделал. В результате федерация решила с ним расстаться.