Москва, , 10:36 — REGNUM Главным арбитром финального матча Кубка России по футболу назначен Владимир Москалёв. Об этом 24 июля сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Помогать Москалёву будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. В качестве резервного судьи будет Алексей Матюнин, резервного ассистента судьи — Константин Шаламберидзе.

Работать с системой видеоповторов (VAR) будут Михаил Вилков и Алексей Стипиди.

Напомним, в финале Кубка России сыграют «Зенит» и «Химки». Встреча состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Читайте также: «Химки» вышли в финал Кубка России по футболу

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России