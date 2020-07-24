Долгопрудный, Московская область, , 10:27 — REGNUM Футбольную школу в Долгопрудном (Московская область) открыл бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов. Об этом 23 июля он написал в Instagram.

«Приглашаем всех 1 августа! Вас и ваших детей ждут незабываемые впечатления, знакомство с Андреем Тихоновым и подарки для юных футболистов!» — написал Тихонов.

Напомним, Тихонов завершил карьеру футболиста в 2011 году. Он выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Химки». В качестве главного тренера он работал в «Енисее» и «Крыльях Советов».