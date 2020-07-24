Мадрид, , 10:16 — REGNUM Мадридский «Реал» вернёт из аренды украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом 24 июля сообщает AS.

Отмечается, что Лунин, который в сезоне 2019/20 выступал в аренде в «Овьедо», убедил «Реал» своей игрой. Теперь в мадридском клубе он будет сменщиком Тибо Куртуа.

В «Овьедо» Лунин провёл 20 матчей, в которых пропустил 20 голов. Шесть матчей он сыграл на «ноль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» не будет продлевать контракт с вратарём Люка Зиданом.

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