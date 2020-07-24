Мадрид, , 10:08 — REGNUM Мадридский «Реал» не будет продлевать контракт с вратарём Люка Зиданом, который является сыном главного тренера команды Зинедина Зидана. Об этом 24 июля сообщает AS.

В сезоне 2019/20 Люка Зидан выступал в «Расинге» на правах аренды. Он сыграл 29 матчей, пропустив 36 голов при шести встречах на «ноль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Люка Зидан близок к переходу во французский клуб «Монпелье».

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