Ливерпуль, Великобритания, , 09:29 — REGNUM У полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо ограбили дом, когда он вместе с командой отмечал выигрыш чемпионского титула. Об этом 24 июля сообщает Liverpool Echo.

Дом Фабиньо был ограблен в ночь после победы «Ливерпуля» в матче 37-го тура над «Челси» (5:3). Тогда после окончания игры проходили праздничные церемонии.

Воры проникли в его дом, пока Фабиньо был на «Энфилде», празднуя победу «Ливерпуля». В этот момент в доме никого не было.

Отмечается, что было похищено несколько ювелирных изделий, а также Audi RS6, который позже был найден в одном из районов Уигана.

Как отмечает издание, Фабиньо стал очередным игроком «Ливерпуля», чей дом ограбили, когда он был на матче. Ранее подобное происходило с Садио Мане в 2019 году, а также Деяном Ловреном, Роберто Фирмино, Пепе Рейной, Даниэлем Аггером и Ежи Дудеком.

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