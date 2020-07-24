Пермь, , 09:10 — REGNUM В Перми на стадионе «Звезда» официально открыто новое футбольное поле. Его особенность в том, что находится оно под крышей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Размер крытого футбольного поля составляет 20Х40 метров, что позволяет проводить нормальные спортивные тренировки. «Имея опыт эксплуатации искусственных полей, мы понимаем, как продлить срок его службы: когда поле защищено крышей, его можно использовать больше 10 лет», — сказал директор Центра спортивной подготовки Пермского края Пётр Перминов.

Новый искусственный газон регион получил безвозмездно в рамках совместного проекта Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА «Хет-трик 4». Чтобы сделать поле крытым и на уложить газон, из краевого бюджета было выделено 17,5 млн рублей.

На новой спортплощадке смогут тренироваться, как профессионалы, так и любители. Стоит отметить, ранее в Перми имелось только одно крытое поле — в манеже «Пермь Великая». Оно пользуется большим спросом.