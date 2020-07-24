Удине, Италия, , 08:40 — REGNUM «Удинезе» одержал победу над «Ювентусом» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 42-й минуте счёт открыл защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт. На 52-минуте нападающий «Удинезе» Илия Несторовски восстановил равновесие в счёте.

Победу «Удинезе» принёс гол полузащитник Секо Фофана на 92-й минуте.

Таким образом, «Ювентус» упустил возможность стать чемпионом Италии уже в этом туре. На счету туринского клуба 80 очков после 35 туров, а у идущей на втором месте «Аталанты» 74 очка. «Удинезе» набрал 39 очков и находится на 15-м месте.

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