Москва, , 08:12 — REGNUM Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сообщается, что 7 августа является основным вариантом даты проведения матча за Суперкубок России. Окончательную структуру календаря утвердит 24 июля исполком Российского футбольного союза (РФС).

В матче за Суперкубок сыграют чемпион России и обладатель Кубка России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон 2020/21 в РПЛ начнётся 8−9 августа.

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