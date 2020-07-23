Санкт-Петербург, , 23:49 — REGNUM «Зенит» планирует усилить среднюю линию.

Согласно информации портала «Чемпионат», петербургский «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего полузащитника «Краснодара» Вандерсона. Бразильский футболист может присоединиться к команде Сергея Семака уже этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны европейских клубов — «Спортинга» и «Эвертона».

В нынешнем сезоне Вандерсона набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» в 21 матче за «Краснодар», договор с которым рассчитан еще на два года.