Минск, , 23:13 — REGNUM Нападающий Роб Клинкхаммер продолжит свою карьеру в минском «Динамо».

Роб Клинкхаммер Lisa Gansky

Согласно информации портала «Бизнес Online», канадец в ближайшее время заключит соглашение с минским клубом. Отметим, что ранее о договоренности с клубом оповестил агент игрока Алеша Пилко.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Континентальной хоккейной лиги 33-летний Клинкхаммер защищал цвета «Авангарда». В их составе хоккеист проел 44 матча и набрал 27 (12+15) очков.

Клинкхаммер уже выступал за «минчан». Это было в сезоне 2016/2017, тогда игрок набрал 42 (21+21) очка в 47 матчах.