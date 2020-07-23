Удине, Италия, , 22:39 — REGNUM «Удинезе» переиграл «Ювентус» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена» в Удине и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Единственный мяч, который «Ювентус» смог забить в ворота хозяев, в свой актив записал голландский защитник Маттиас Де Лигт на 42-й минуте матча, открыв, таким образом, счет.

В составе «Удинезе» победу сотворили Илия Неосторовски, сравнявший счет на 52-й минуте, и Секо Фофана, забивший решающий гол на второй добавочной минуте второго тайма.

Благодаря этой победе «Удинезе» поднялся на 15-ю строчку, опередив по очкам «Торино». На счету «черно-белых» 39 очков. «Ювентус» не изменил свое положение в таблице, однако отдалил от себя чемпионство. «Старая сеньора» могла в девятый раз к ряду выиграть чемпионат, если бы выиграла эту встречу. На данный момент «Юве» опережает вторую строчку на шесть очков, набрав 80 очков в 35 матчах.