Париж, , 21:44 — REGNUM Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьягу Сильва высказался касательно своего ухода из парижского клуба по окончании сезона.

«Это особенный момент для меня. С фанатами у меня всегда было взаимное уважение. Они спрашивали, могу ли я остаться, но это не мое решение. Сейчас не время говорить на эту тему.

У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю данное решение и буду уважать его до конца.

Нет никаких переговоров о продлении контракта. Спортивный директор клуба уже говорил с прессой на данную тему. Я не хочу это обсуждать. Я понимаю желание СМИ разузнать, что происходит, но сейчас не время говорить об этом», — приводит высказывание футболиста портал Goal.

35-летний бразильский футболист защищает цвета «парижан» с 2012 года и с того момента стал шестикратным чемпионом Франции.