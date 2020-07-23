Оттава, , 21:06 — REGNUM Рудолфс Балцерс может сменить клубную прописку в межсезонье.

Рудолфс Балцерс TheAHL

Согласно данным портала Sportazinas, один из клубов Континентальной хоккейной лиги проявил заинтересованность в услугах латышского хоккеиста системы «Оттавы Сенаторз».

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Балцерс вышел на лед в 23 матчах за «сенаторов», отличившись 3 (1+2) результативными баллами.

Также игрок провел 33 матча в АХЛ за систему «Оттавы», в которых набрал 36 (16+20) результативных баллов при полезности «+20».