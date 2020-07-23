Москва, , 14:59 — REGNUM Сборная России по фигурному катанию получила 11 лицензий на чемпионат мира 2021 года. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Россия сможет выставить 11 пар и одиночников для участия в мировом первенстве. При этом будут использоваться национальные квоты, определённые по итогам чемпионата мира, прошедшего в 2019 году.

Сборная России выставит по три пары в соревнованиях танцевальных дуэтов и спортивных пар.

Максимальная квота будет и у российских фигуристок — три. В мужском одиночном катании Россию смогут представлять два спортсмена.

Напомним, чемпионат мира в 2020 году в Монреале был отменён из-за пандемии коронавируса. ЧМ-2021 планируется провести в Стокгольме с 22 по 28 марта.