Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг. Церемония взвешивания состоялась 23 июля в Сочи.

Вес Емельяненко оказался 117,1 кг. Исмаилов показал 94,6 кг.

Напомним, поединок пройдёт 24 июля в Сочи. Бой проводит организация Absolut Championship Akhmat. Турнир состоится без зрителей.

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