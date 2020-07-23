Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Новый футбольный сезон 2020/21 начнётся с тех же проблем, с которыми столкнулись спортсмены и тренеры в нынешнем сезоне. Такого мнения придерживается главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

«100%, что он [сезон] стартует с теми же проблемами, что и старый сезон. Коронавирус никуда не делся, он как был, так и есть. Все проблемы останутся. — Я думаю, если бы у нас не было этой проблемы с коронавирусом, то мы могли бы выступить лучше, но пятое место, я считаю, в нынешней ситуации это более чем хорошо», — отметил наставник жёлто-синих.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля «Ростов» уступил «Зениту» (Санкт-Петербург) в заключительном 30-м туре Российской премьер-лиги со счётом 1:2. По итогам чемпионата России подопечные Валерия Карпина заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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