Казань, , 12:55 — REGNUM Казанский «Рубин» объявил, что команду покидают пять футболистов по окончании сезона 2019/20. Об этом 23 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что защитник Владимир Гранат уходит из клуба в связи с истечением срока контракта.

Ещё четверо — защитники Константин Плиев, Николай Поярков и Пабло Сантос и форвард Евгений Марков — покидают команду из-за окончания сроков аренды.

Плиев и Поярков возвращаются в «Ростов», Марков — в «Динамо», а Пабло Сантос — в португальскую «Брагу».

«Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 35 очков в 30 турах.

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