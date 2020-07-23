Краснодар, , 12:50 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расставании с двумя игроками. Об этом 23 июля сообщается на сайте клуба.

Команду покинут полузащитник Мануэл Фернандеш и защитник Йон Гудни Фьолусон. Оба футболиста не сыграют за «клуб в следующем сезоне.

Отмечается, что у Фернандеш истёк срок действия контракта по окончании сезона 2019/20, а у Фьолусона соглашение действовало до конца сезона 2020/21, но было досрочно прекращено по взаимному согласию сторон.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 «Краснодар» занял третье место и получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

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