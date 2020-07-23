Нальчик, , 11:26 — REGNUM В 2020 году в Кабардино-Балкарии планируется построить 33 спортивных объекта. Среди них пять спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов, а также 28 спортивных площадок плоскостного типа.

Об этом 22 июля сообщил исполняющий обязанности министра спорта КБР Ислам Хасанов в ходе выездного совещания в городе Прохладном по вопросам развития спортивной инфраструктуры, которое провел в здании нового спортивно-оздоровительного центра «Олимп» глава республики Казбек Коков.

На намеченные к реализации проекты власти региона направят свыше 358 млн рублей, предоставленных в качестве федеральных субсидий. Денежные средства, помимо строительства спортивных объектов, будут выделены на закупку спортивного инвентаря и оборудования для 44 организаций, которые готовят спортсменов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

В настоящее время, по словам главы минспорта, завершается строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в селении Кашхатау Черекского района. Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года в Кабардино-Балкарии будут построены крупный спорткомплекс и ледовый дворец.