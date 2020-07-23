Москва, , 11:08 — REGNUM Футбольному клубу «Сочи» присуждено техническое поражение за неявку на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Об этом 23 июля заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«КДК РФС присудил «Сочи» поражение со счётом 0:3. Соответственно, КДК присудил победу «Крыльям Советов» со счётом 3:0», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Как сообщало ИА REGNUM, матч между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе.

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По этой же причине «Сочи» не вышел на матч 29-го тура с «Тамбовом», из-за чего также получил техническое поражение.

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