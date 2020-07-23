Москва, , 10:59 — REGNUM Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России.

Акинфеев сыграл 457 матчей. По этому показателю он обогнал экс-полузащитника ЦСКА и «Зенита» Сергея Семака, на счету которого 456 матчей.

Рекорд по количеству матчей принадлежит бывшему защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, который провёл 489 игр в чемпионатах России.

Напомним, Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в составе ЦСКА в мае 2003 года.

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