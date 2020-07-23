Москва, , 10:54 — REGNUM Соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева направил президент России Владимир Путин. Об этом 22 июля сообщается на сайте Кремля.

«Ушёл из жизни Александр Владимирович Гусев — представитель прославленного поколения наших спортсменов, чьи победы обеспечили мировое признание отечественного хоккея», — говорится в сообщении.

«Выступая за сборную страны, московский ЦСКА, Александр Владимирович заслужил любовь болельщиков, уважение товарищей по команде и соперников, немало сделал для поддержки ветеранов хоккея и талантливой молодежи», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Гусев умер 22 июля в возрасте 73 лет.

Гусев — олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР, двукратный чемпион мира и Европы (1973, 1974), участник Суперсерии СССР — Канада 1972 года, а также семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев