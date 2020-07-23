Москва, 23 июля 2020, 10:54 — REGNUM Соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева направил президент России Владимир Путин. Об этом 22 июля сообщается на сайте Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Гусев умер 22 июля в возрасте 73 лет.
Гусев — олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР, двукратный чемпион мира и Европы (1973, 1974), участник Суперсерии СССР — Канада 1972 года, а также семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА.
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