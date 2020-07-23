Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу сезона 2019/20.

Азмун и Дзюба забили по 17 голов. Каждый из них сыграл в 28 матчах.

При этом Азмун забил один из 17 своих голов с пенальти, тогда как у Дзюбы таких мячей — семь. Поэтому иранский форвард расположился выше Дзюбы в списке бомбардиров.

Третье место в гонке снайперов занял форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который забил 15 мячей.

Топ-10 лучших бомбардиров РПЛ:

Сердар Азмун («Зенит») — 17 голов (1 — с пенальти) Артём Дзюба («Зенит») — 17 (7) Евгений Луценко («Арсенал» Тула) — 15 (0) Александр Соболев («Крылья Советов"/"Спартак») — 12 (2) Никола Влашич (ЦСКА) — 12 (2) Алексей Миранчук («Локомотив) — 12 (7) Эльдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0) Маркус Берг («Краснодар) — 9 (0) Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 9 (0) Джордже Деспотович («Оренбург») — 8 (1) Фёдор Чалов (ЦСКА) — 8 (1).

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