Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:13 — REGNUM Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу сезона 2019/20.
Азмун и Дзюба забили по 17 голов. Каждый из них сыграл в 28 матчах.
При этом Азмун забил один из 17 своих голов с пенальти, тогда как у Дзюбы таких мячей — семь. Поэтому иранский форвард расположился выше Дзюбы в списке бомбардиров.
Третье место в гонке снайперов занял форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который забил 15 мячей.
Топ-10 лучших бомбардиров РПЛ:
- Сердар Азмун («Зенит») — 17 голов (1 — с пенальти)
- Артём Дзюба («Зенит») — 17 (7)
- Евгений Луценко («Арсенал» Тула) — 15 (0)
- Александр Соболев («Крылья Советов"/"Спартак») — 12 (2)
- Никола Влашич (ЦСКА) — 12 (2)
- Алексей Миранчук («Локомотив) — 12 (7)
- Эльдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0)
- Маркус Берг («Краснодар) — 9 (0)
- Гжегож Крыховяк («Локомотив») — 9 (0)
- Джордже Деспотович («Оренбург») — 8 (1)
- Фёдор Чалов (ЦСКА) — 8 (1).
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