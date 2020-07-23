Ливерпуль, Великобритания, , 09:56 — REGNUM «Ливерпуль» не потерпел ни одного поражения в домашних матчах в третьем сезоне подряд. Об этом 23 июля сообщает Squawka.

В сезоне 2019/20 «Ливерпуль» одержал 18 побед и один раз сыграл вничью на домашнем стадионе — «Энфилд». В этих матчах он набрал 55 очков.

В прошлом сезоне на «Энфилде» было одержано 17 побед и две ничьи (53 очка), а в сезоне 2017/2018 — 12 побед и семь ничьих (43 очка).

В последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома 23 апреля 2017 года. Тогда он потерпел поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» установил клубный рекорд, одержав 31 победу в сезоне.

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