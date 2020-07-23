Ливерпуль, Великобритания, , 09:26 — REGNUM Чемпионский трофей Английской премьер-лиги (АПЛ) вручили футболистам «Ливерпуля» после матча 37-го тура с «Челси».

В Twitter клуба опубликовано фото, на котором капитан команды Джордан Хендерсон держит над головой кубок.

https://twitter.com/LFC/status/1286056104561188864

Напомним, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. Для клуба это первый чемпионский титул за 30 лет. Последний раз он становился чемпионом в 1990 году.

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