Турин, Италия, , 08:17 — REGNUM «Торино» сыграл вничью с «Вероной» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 56-й минуте счёт открыл нападающий «Вероны» Фабио Борини, реализовавший пенальти. На 67-минуте форвард «Торино» Симоне Дзадза восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Торино» набрал 38 очков и находится на 15-м месте в Серии А. «Верона» идёт на девятом месте с 46 очками.

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