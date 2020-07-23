Парма, Италия, , 08:05 — REGNUM «Парма» одержала победу над «Наполи» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Все голы в матче были забиты с пенальти. В составе «Пармы» 11-метровые удары реализовали нападающий Джанлука Капрари (45) и полузащитник Деян Кулушевски (87). У «Наполи» отличился форвард Лоренцо Инсинье (54).

На сегодняшний день «Парма» набрала 43 очка и находится на 10-м месте в Серии А. «Наполи» идёт на седьмом месте с 56 очками.

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