Казань, , 07:28 — REGNUM «Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Все голы в матче были забиты с пенальти. У «Спартака» 11-метровые удары реализовали Зелимхан Бакаев (40) и Джордан Ларссон (71). У «Рубина» отличился Иван Игнатьев (44).

«Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 35 очками занял 10-е место.

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