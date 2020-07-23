Краснодар, 23 июля 2020, 07:19 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над «Ахматом» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе «Краснодара» дубль оформил нападающий Маркус Берг (43, 62). Ещё по голу забили полузащитники Реми Кабелла (54) и Вандерсон (58).
В добавленное к первому тайму время полузащитник «Ахмата» Одисе Роши забил гол дальним ударом в девятку, но после просмотра видеоповтора арбитры его отменили.
«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка, и получил путёвку в Лигу чемпионов. «Ахмат» с 31 очком занял 13-е место.
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