Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 00:33 — REGNUM Всеармейский этап соревнований среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо» стартовал 22 июля в Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Торжественное открытие Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо» Mil.ru

В церемонии торжественного открытия соревнований, которая началась с парада команд в сопровождении военного оркестра Южного военного округа (ЮВО), участвовали начальник Управления физической подготовки и спорта ВС России полковник Андрей Зыков, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин и первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом Войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Владимир Майстренко.

В состязаниях на склонах Эльбруса, которые пройдут в рамках Всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» с 22 июля по 4 августа, принимают участие команды от всех военных округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и Войск национальной гвардии РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на базе центра «Ергаки» в Красноярском крае завершились отборочные состязания Центрального военного округа на всеармейский конкурс по альпинизму «Эльбрусское кольцо» среди подразделений, выполняющих задачи в горной местности. Победителями отборочных состязаний стали военнослужащие соединения специального назначения из Самарской области, второе место у команды из Новосибирской области, третье место — у бойцов горного соединения из Тувы. Победители и сборная команда округа продолжат состязания на всеармейском этапе «Эльбрусского кольца».

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