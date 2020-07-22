Парма, Италия, , 22:42 — REGNUM «Парма» переиграла «Наполи» в рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом — 2:1.

Счет встречи был открыт на третьей добавочной минуте первого тайма, нападающий «Пармы» Джанлука Капрари реализовал назначенный в ворота «Наполи» пенальти. На 54-й минуте «неаполитанцы» смогли ответить хозяевам поля, также направив мяч в ворота «Пармы» c одиннадцатиметровой точки. Лоренцо Инсинье забил седьмой мяч в этом сезоне.

Под занавес второго тайма в ворота гостей снова был назначен пенальти, но на сей раз исполнить его было суждено 20-летнему хавбек Деяну Кулусевски, который успешно справился с поставленной задачей.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков. «Парма» находится на три строчки ниже, в их активе 43 очка.