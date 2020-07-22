Манчестер, Великобритания, , 22:07 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» упустил три очка в матче 37-го тура Английской премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и закончилась с равным счетом — 1:1.

Счет встречи был открыт на второй добавочной минуте первого тайма, полузащитник «Вест Хэма» Микаил Антонио реализовал назначенный в ворота «манкунианцев» пенальти». Этот гол стал седьмым для англичанина с момента возобновления чемпионата, а также девятым в сезоне.

На 51-й минуте встречи 18-летний воспитанник «МЮ» Мэйсон Гринвуд сравнял счет с помощью передачи Антони Марсьяля. Гринвуд забил свой девятый мяч в этом сезоне за основную команду «дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ, сравнявшись с «Челси» по очкам, однако у «лондонцев» есть еще игра в запасе. «Вест Хэм» занимает 15-е место с 38 набранными очками.