Филадельфия, США, , 20:32 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Оскаром Линдблумом. Шведский игрок поставил подпись под трехлетнем соглашением на общую сумму в 9 миллионов долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провел лишь 30 матчей, в которых набрал 18 (11+7) очков, выбыв в декабре до конца сезона. Врачи диагностировали у Линдблума рак кости.

Накануне стало известно, что 23-летний игрок успешно излечился от онкологического заболевания и готов приступить к тренировкам.

Напомним, что рестарт сезона НХЛ назначен на 1 августа.