Сочи, Краснодарский край, , 19:29 — REGNUM В Сочи открыт набор волонтеров для работы Гран-при России «Формула-1», который пройдет с 24 по 25 сентября. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает администрация города.

Напомним, что российский этап чемпионата мира FIA «Формула-1» и автомобильных гонок поддержки планируется провести в Сочи с 24 по 27 сентября с соблюдением требованийРоспотребнадзора, которые будут действовать в этот период.

Сегодня начался набор волонтеров на «Формулу-1». Для участия в проекте в качестве волонтера необходимо соответствовать определенным критериям. Волонтер должен быть в возрасте от 18 лет, владеть английским языком не ниже elementary, быть жителем Сочи, либо иметь возможность самостоятельно и за свой счет приехать в город и обратно. Также волонтер должен обеспечить себе размещение в период проведения мероприятия.

Кроме того, добровольцы должны посетить обязательное обучение с 7 по 24 сентября.

Организаторы гарантируют экипировку, транспортную доставку, питание и обучение.