Москва, , 15:07 — REGNUM Чемпионат России по тяжёлой атлетике в Грозном должен состояться, несмотря на усиление мер по борьбе с коронавирусом в Чечне. Об этом заявил генсекретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

«Мы связались с руководством минспорта Чеченской Республики, где нам сказали, что никаких препятствий для проведения чемпионата России нет», — цитирует Кишкина ТАСС.

Он отметил, что подготовка к турниру идёт полным ходом, а от регионов получены предварительные заявки.

Планируется, что чемпионат России по тяжёлой атлетике пройдёт в Грозном с 18 по 23 августа.