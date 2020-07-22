Москва, , 14:32 — REGNUM Памятник бывшему капитану московского «Спартака» Игорю Нетто будет открыт до конца 2020 года на стадионе «Открытие-Арене». Об этом 22 июля сообщает ТАСС.

«Памятник будет установлен. Никакой точной даты не озвучивалось. В этом году он будет открыт», — сообщили в клубе.

Планировалось, что памятник Нетто будет готов к началу сезона 2020/21. Он будет изображён в форме клуба с Кубком СССР в руках. «Спартак» стал последним, кто выиграл этот турнир, и получил трофей на вечное хранение.

9 января 2020 года Нетто исполнилось бы 90 лет. На «Открытие-Арене» в его честь открыли именную табличку.

Нетто был капитаном сборной СССР на победном чемпионате Европы 1960 года. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962) и трёхкратным победителем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

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