Самара, , 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20. Это стало известно после того, как «Химки» решили играть в РПЛ.

За один тур до конца текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице. Самарская команда отстаёт от идущего на 14-м месте «Тамбова» на три очка и уже потеряла шансы покинуть зону вылета.

Вместе с «Крыльями Советов» в ФНЛ вылетел «Оренбург», который ранее также потерял шансы на спасение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Химки» приняли решение выступить в РПЛ в сезоне 2020/21.

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