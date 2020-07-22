Химки, Московская область, , 14:14 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» выступят в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2020/21. Об этом 22 июля сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Только что было принято решение — мы идём в премьер-лигу, мы это заслужили! Губернатор поддерживает наше решение, будем биться и достойно представлять Московскую область», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, клуба есть договорённость с новыми спонсорами, о подписании контрактов с которыми будет объявлено в ближайшее время.

Он добавил, что готовятся необходимые документы в РФС и РПЛ. Скоро они будут переданы.

Напомним, «Химки» заняли второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), получив право выйти в РПЛ. Но из-за проблем с финансированием клуб рассматривал вопрос об отказе от выступления в премьер-лиге.

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