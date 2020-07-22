Москва, , 13:26 — REGNUM Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев умер в возрасте 73 лет. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с хоккеистом клуб объявит позднее.

В составе сборной СССР Гусев стал олимпийским чемпионом 1976 года в Инсбруке, двукратным чемпионом мира и Европы (1973, 1974). Кроме того, он был семикратным чемпионом СССР и участником Суперсерии СССР — Канада 1972 года.

Перед дебютом в ЦСКА Гусев вместе с Валерием Харламовым играл в клубе «Звезда» из Чебаркуля.