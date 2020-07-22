Лиссабон, , 13:15 — REGNUM Защитник «Спортинга» Жереми Матьё объявил о завершении карьеры. Об этом 21 июля сообщает Get French Football News.

«Я думал, что завершу карьеру по-другому, но это всё — часть футбола. Я получил травму на тренировке. Мне так хотелось провести последний матч на поле, но судьба распорядилась иначе», — сказал Матьё.

36-летний французский футболист ранее выступал в составе таких клубов, как «Сошо», «Тулуза», «Валенсия» и «Барселона». С 2017 года он играл за «Спортинг».

В составе «Барселоны» Матьё выступал с 2014 по 2017 год и стал двукратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.