Ньон, Швейцария, , 13:10 — REGNUM Матчи футбольных еврокубков будут проводиться без зрителей до дальнейших распоряжений. Об этом 22 июля заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи без зрителей, рисковать не будем», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Жеребьёвка четвертьфиналов еврокубков и Лиги Европы прошла 10 июля. Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Лигу Европы доиграют в четырёх городах Германии — в Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.

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