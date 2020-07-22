Даллас, США, , 12:37 — REGNUM Бывший российский хоккеист Сергей Зубов, занимающий пост советника генерального менеджера в клубе НХЛ «Даллас Старз», заявил, что готов рассмотреть предложения по тренерской работе. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.

«У меня контракт с «Далласом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления, а дальше будет видно», — сказал Зубов.

Он добавил, что ему поступали предложения, которые его не устроили.

Напомним, с 2017 по 2019 год Зубов был главным тренером клуба КХЛ «Сочи». До этого он возглавлял СКА и входил в тренерский штаб ЦСКА.

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